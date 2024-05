Maris’ Vater Sven Siegin hofft hierfür auf starke Unterstützung aus der Region. Die Unterstützung von Familie und Freunden im Fernsehstudio ist Maris schon mal sicher. Sollte sich am Freitagabend jemand beim Kameraschwenk ins Publikum über eine Gruppe von Fans mit blauen Hüten wundern: Das sind Maris’ Omas, Opas, Tanten, Onkel und Freunde, zusammen 24 Personen. Und so wie Maris in der Show stets seinen blauen Hut trägt, so tragen ihn bei der Finalshow auch seine Unterstützer.

Die acht Talente eröffnen die Show zusammen mit der Dance Crew „Flying Steps“ mit dem Ohrwurm-Hit „We’re All In This Together“ aus „High School Musical“. Gemeinsam mit ihren Coaches präsentieren sie danach je ein Lied als Teamperformance und treten natürlich auch jeweils allein mit einem neuen Song auf. Was Maris singt, muss noch geheim bleiben, doch wird es erneut ein deutschsprachiger Rocksong mit politischem Text sein, der eine Botschaft übermittelt – so wie der Song „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen, mit dem der Zwölfjährige bei den Blind Auditions und auch bei den Sing-Offs vergangene Woche überzeugte. Mit seiner strahlenden Stimme und starker Bühnenpräsenz hatte er bereits bei den Blind Auditions alle vier Coaches für sich gewonnen: Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler und Team Michi und Smudo von „Fanta 4“. Maris wählte Wincent Weiss. Bei den Battles dann entschied sich Wincent für Rosalie. Maris wollte bereits abtreten, als Lena, Alvaro und Team „Fanta 4“ mit dem Steal-Deal um ihn warben. Nun singt er im Team Lena. Sie fand bei seinem Auftritt am vergangenen Freitag: „Du bist es, Maris“. Lena erzählte, wie sie vor Jahren selbst in einer Castingshow antrat, mit Marius Müller-Westernhagen in der Jury. Damals sagte Müller-Westernhagen zu ihr: „Du bist es!“ Kurz darauf gewann Lena nicht nur die Show, sondern auch den Eurovision Songcontest.