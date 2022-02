Bad Bellingen Pflegeeinrichtung startet im Juni

Schliengen/Bad Bellingen (ov). Direkt in der ersten Woche hat Spreter zusammen mit dem Betriebsleiter des Eigenbetriebs Heime, Reinhard Heichel, die Baustelle in Schliengen besichtigt und den Fenstereinbau abgenommen. Die Baustelle in Schliengen geht weiterhin gut voran und der Eröffnung im Juni steht nichts im Wege, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Lörrach.

Das Wohn-und Pflegekonzept der neuen Pflegeeinrichtung „Haus am Sonnenstück“ sieht fünf Wohngemeinschaften vor. Zentrale Orte werden die Wohnküchen sein. Dort soll gemeinsam gekocht, gebacken und gegessen werden. Sie laden zum gemeinsamen Erleben ein, natürlich jeder so wie er kann und will, heißt es. Die große Sonnenterrasse zu den Weinbergen hin bietet viele Möglichkeiten für Veranstaltungen.