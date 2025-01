Bad Bellingen: Platz für 220 Einwohner geschaffen

Bürgermeister Carsten Vogelpohl verwies auf das außergewöhnlich komplexe Unterfangen, das besonders viel Engagement und Zeit beansprucht habe. Umso froher zeigten sich alle Beteiligten, nun endlich „einen Knopf dran machen zu können“. So konnten sich auch die beiden Planerinnen von „faktorgrün“ und „fsp Stadtplanung“ einen kleinen Jubel nicht verkneifen, nachdem das Gremium den Beschluss bei einer Gegenstimme von Wolfgang Müller (Freie Wähler) gefasst hatte.

220 Einwohner

Mit dem 1,86 Hektar großen Baugebiet am Ortsrand Richtung Schliengen, zwischen Rheinstraße und Bahnlinie gelegen, will der Kurort die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum langfristig decken, heißt es in der Beschlussvorlage. Geplant sind am Nordrand von Bad Bellingen, angrenzend an die bestehende Bebauung, rund 100 Wohneinheiten für zirka 220 Einwohner.