Bad Bellingen: Rathausumzug lief wie am Schnürchen

Die Ruhe selbst sind dagegen Sabine Bürgin vom Personalamt und Edgar Muglin vom Steueramt. Bürgin lässt sich einen Apfel schmecken und plaudert mit dem Kollegen. Muglins Büro wirkt, als ob nichts gewesen wäre. Auf dem Schreibtisch scheint jeder Stift seit Jahren am selben Fleck zu liegen. „Wir waren die Ersten“, klärt er auf.

Das Steueramt befand sich ganz oben, und wurde als erstes geräumt. Seit vierzig Jahren mache er den Job, seit 35 Jahren in Bad Bellingen, erzählt er, während nebenan die Bohrmaschine rattert. Ob es schöne Erinnerungen gebe? Er mochte die Geste, am Morgen die Kaffeemaschine zu starten, denn es galt: Der Erste kümmere sich um den Kaffeefluss.

Ob er beim Ausräumen Interessantes gefunden habe? „Eine Gemeindeordnung von 1964“. Die örtliche Postleitzahl lautete 7841 und die Rathaus- Telefonnummer 215. Die Sprache kommt auf die Währung, die D-Mark. Was wohl so eine Rathaus-Modernisierung damals gekostet hätte? Zehn Millionen werden jetzt bekanntlich fließen. „1964?“, überlegt der Steuerexperte, „sicher weniger als eine Million“. Und addiert wurde alles mittels Tischrechners, womöglich ähnlich dem Modell, wie Muglin noch eins hat. Schaffen könne er nichts mehr, meint er, die PCs laufen noch nicht.

Spiegelhalter verlegt Kabel

Passend dazu liegt ein weißes Kabel vor dem Nachbarbüro. Wie von Zauberhand verschwindet es durch die angelehnte Tür. Der Raum scheint leer. Marina Pila Nunninger vom Rechnungsamt Kindergärten versteckt sich noch hinter einer XL-Pflanze und Rechnungsamtsleiter Frank Spiegelhalter liegt unterm Schreibtisch. Besagtes Kabel umschifft diverse Möbel, bis es bei ihm eintrifft. Die EDV ist sein Part beim Umzug.

Wandtresor entdeckt

Das fundierte Wissen Spiegelhalters ist auch bei der Sache mit den Flaschen gefragt: In den halbwegs eingeräumten Gemächern des Chefs, also Vogelpohls, fällt der Blick auf eine Flaschen-Batterie: Die Präsente für offizielle Anlässe. Bisher reiften sie in uralten Schränken, die nicht für Akten taugten. „Aus dem 18. Jahrhundert stammen die Schränke, die natürlich wiederkommen“, teilt er mit. Vogelpohl wartet auch mit einer Entdeckung auf: Ein Wandschließfach wurde gefunden. Einen Schlüssel gebe es nicht und niemand wisse etwas. „Folglich wird es aufgebohrt, um herauszufinden, ob es einen Schatz aus alten Tagen enthält“, so der Chef. Worauf er noch gestoßen sei, waren alte Reden des früheren „Chefs“ Eberhard Stotz.

Eine Anekdote aus einer anderen Zeit hat auch Felix Schäfer vom Meldeamt. Das Gros der Bürger geht bei ihm ein und aus. Befragt nach einer lustigen Erinnerung, berichtet er von einem Antragsteller, der seinen in Laminat geschweißten Ausweis umtauschen wollte. „Sieht seltsam aus“, befand der Amtsmann. Daraufhin meinte der Inhaber, er habe das Dokument zurechtgeschnitten, damit es in den Geldbeutel passe.