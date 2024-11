Bad Bellingen: Raum für Begegnung schaffen

Erst Jugend, jetzt Familienarbeit

Stisi war vor seiner Stelle im Kurort als Diakon in Mappach für die Jugendarbeit zuständig gewesen. Als sich die Möglichkeit bot, mit Diakonin Anna Wollesen die Stelle zu tauschen, habe er diese gerne ergriffen, „auch wenn mir der Abschied nach all den Jahren alles andere als leicht fiel“. Er sah es aber an der Zeit, nach Jahrzehnten in der Jugendarbeit ein neues Kapitel aufzuschlagen. Eine Rolle spielte dabei auch die knapp einjährige Tochter Grace, die gemeinsam mit Ehefrau Jenny regelmäßig bei den Krabbeltreffs und Co. dabei ist. Mit der neuen Stelle hat die kleine Familie auch ein Häuschen in Riedlingen bezogen. „Alles hat einfach wunderbar gepasst, es fühlte sich alles geführt an“, sieht sich Stisi in seiner Entscheidung gestärkt. Als Diakon in Bad Bellingen ist er auch zuständig für den Religionsunterricht an der Grundschule in Rheinweiler, zudem für Taufen und Trauungen. Beerdigungen übernimmt hingegen der Efringer Pfarrer Alexander Stavnichuk. Im Dreier-Team mit Diakonin Wollesen und Pfarrer Stavnichuk kümmert er sich zudem um die Konfirmandenarbeit im Rebland.

Krabbeltreff und Familiensonntag

Fortgeführt hat der gebürtige Müllheimer die bestehenden Angebote des wöchentlichen Krabbeltreffs und des monatlichen Familiensonntags. Die Angebote seien niedrigschwellig, für alle offen und kostenlos. Denn Familien seien ohnehin schon finanziell stark belastet, verweist Stisi unter anderem auf hohe Betreuungskosten.