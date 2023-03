Bad Bellingen Revision in den Balinea-Thermen

Während der Revisionsarbeiten gelten in den Balinea-Thermen die regulären Öffnungszeiten. Das Außenbecken mit Strömungskanal ist bis einschließlich 22. März für Besucher nicht zugänglich. Vom 23. bis 29. März ist das Champagnerbecken geschlossen.

In den genannten Zeiträumen ist ein erhöhtes Lärmaufkommen möglich, schreibt die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen und bittet die Besucher um Verständnis. Zudem wird darauf hingewiesen, dass kurzfristige Änderungen im Zeitplan möglich sind. An den Wochenenden wird kein Wochenendzuschlag erhoben, heißt es in der Meldung abschließend.