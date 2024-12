Bad Bellingen-Rheinweiler: Gemeinde will Schulerweiterung weitgehend über Zuschüsse stemmen

Bereits im April wurde der Antrag bei der Schulbauförderung gestellt, die 70 Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt. „Dieser wurde zwischenzeitlich bewilligt“, gab Rechnungsamtsleiter Frank Spiegelhalter in der Ratssitzung bekannt. Über den Ausgleichstock will man die restlichen 30 Prozent der förderfähigen Kosten abdecken. Werden beide Förderanträge bewilligt, „würde am Ende nicht viel an der Gemeinde hängenbleiben“, bilanzierte Spiegelhalter. Auch was die Zusage der Komplementärförderung angeht, habe der Kurort „beste Aussichten“, hielt der Kämmerer fest.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Da ab dem Schuljahr 2026/ 2027 der Rechtsanspruch auf ein schulisches Ganztagsangebot für Grundschulkinder gilt, beginnend mit der Klassenstufe eins, wird an der Schule in Rheinweiler mehr Platz gebraucht. Vorgesehen ist die Umbauung des derzeit offenen „Parkdecks“ unterhalb des Schulerweiterungsbaus von 2017/2018. Dort sollen zwei zusätzliche, je 60 Quadratmeter große Projekträume geschaffen werden mit ebenerdigem Zugang zu einem abgegrenzten kleinen Vorplatz, nutzbar etwa für Werk- und Bastelarbeiten im Freien. Außerdem sollen ein Büro für das Team der Ganztagsbetreuung des SAK Lörrach geschaffen werden, dazu ein Lager, ein Technikraum und WCs.