Bad Bellingen Rheumatologin aus Überzeugung

Bad Bellingen. „Der Übergang“, beschreibt Capraru den Wechsel an der Führungsspitze, „war glatt und reibungslos. Ich denke, für das Umfeld war er fast unmerklich.“ Dieser sanfte Generationenwechsel ist in der Seidel-Klinik Programm. Ähnlich organisch und gut vorbereitet verlief im Januar dieses Jahres auch die Staffelübergabe des langjährigen kaufmännischen Direktors Ralf Baumann an Daniel Krumm, der zuvor sein Stellvertreter war.

Auf die Frage, wie es ihr auf ihrem neuen Posten gehe, antwortet Dr. Capraru lachend: „Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich bin so beschäftigt, dass ich keine Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen.“ Tatsächlich herrscht, so Capraru, deutschlandweit ein Mangel an Rheumatologen. Patienten seien daher oft unterversorgt. Nicht nur auf Patientenseite herrsche Bedarf. Auch Hausärzte und andere Fachmediziner bräuchten Rheumatologen als Ansprechpartner. Rheumatische Erkrankungen würden häufig unterdiagnostiziert, bis zur Diagnosestellung verginge zu viel Zeit. Aufgrund von langen Wartezeiten setze die Therapie häufig zu spät ein. Dadurch entstehe nicht nur ein großer Leidensdruck, mit jedem Schub blieben auch Gewebeschäden zurück.