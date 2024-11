Bad Bellingen: Richtungsweisendes Projekt für die Grundversorgung

Bürgermeister Carsten Vogelpohl stellte fest, dass eine sogenannte Public Private Partnership, also eine Kooperation der öffentlichen Hand mit der Privatwirtschaft, funktioniere, wenn man auf Augenhöhe miteinander verhandele und arbeite. Der Standort des Gesundheitszentrums sei der richtige, denn er liege nicht nur in einem Kurort sondern an einer wichtigen Verkehrsachse mit guter Anbindung auch an den ÖPNV. Wichtig sei auch der Polizeiposten als Ankermieter, stellte er fest. Für die Räumlichkeiten der Polizei wird noch ein Kapitalanleger gesucht – kein Risiko, so findet Heuer, denn hier zahlt die Miete das Land.

Den traditionellen Richtspruch mit der Erwähnung aller beteiligten Gewerke und der schon bekannten Eigentümer und Mieter, sprachen die beiden Bauleiter Frank Fredrich und Kevin Braun, die dazu in den zweiten Stock aufgestiegen waren und zusammen mit den Gästen die Sektgläser erhoben.