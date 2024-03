Bad Bellingen: Riskantes Überholmanöver

Ein riskantes Überholmanöver hat am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 6347 zwischen Schliengen und Bad Bellingen zu einem Verkehrsunfall geführt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Eine 63-jährige Autofahrerin habe in Höhe der Kiesgrube eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen überholt, obwohl die Überholstrecke nicht überschaubar gewesen sein soll. Aufgrund von Gegenverkehr musste die 63-Jährige den Überholvorgang abbrechen, scherte unmittelbar vor einem Kleintransporter ein und touchierte diesen dabei. Die 63-Jährige fuhr weiter. Der Autofahrer, welcher der 63-Jährigen entgegenkam, konnte eine Kollision nur durch eine Gefahrenbremsung sowie einem Ausweichen an den rechten Fahrbahnrand verhindern.