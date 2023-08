Bad Bellingen Ruhig übers Wasser gleiten

Ein Tag am oder im Wasser, mit der Option, sich gar auf dem Wasser bewegen zu können – das ist für viele, die es am Wochenende oder in den Ferien ins Freie zieht, der perfekte Zeitvertreib. Vor mehr als 20 Jahren schwappte die Sup-Welle nach Deutschland, und nicht wenige ließen sich mit Freude mitreißen. Man steht auf dem Board, gleitet übers Wasser, ein leichter Wind geht, eine schöne Landschaft zieht vorüber und das Paddeln selbst ist ein Kinderspiel. Viele steigen aufs Brett, testen intuitiv und probieren ein wenig, und sind gleich drin in der Sportart. Tipp Nummer 1 und Nummer 2 – da scheiden sich die Geister – aufs Brett klettern und die Füße eher weit auseinanderstellen beziehungsweise in Hüftbreite – sowie die Knie leicht nach vorn drücken. Das eigene Körpergefühl, sprich Intuition, redet eben auch mit.