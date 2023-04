Bad Bellingen Rund 30 Märkte organisiert

Über einen Zuwachs bei den Marktständen beim Bad Bellinger Frühlingsmarkt freut sich Marktmeister Siegfried Jürgens. Insgesamt 35 Stände werden sich am Sonntag, 30. April, von 11 bis 18 Uhr auf der Rheinstraße beim Rathaus präsentieren, erklärt er. Das Interesse steigt nach Corona wieder, stellt er fest. Parallel dazu findet ein verkaufsoffener Sonntag in der Bädergemeinde statt, auch wenn die Einzelhandelsdichte entlang der Rheinstraße in den vergangenen Jahren abgenommen hat.