Bad Bellingen: „S’drillt sich alles“

Dieses steht unter dem Motto „’s drillt sich alles, aber nit lauft rund“. Los gehts am Schmutzige Dunnschdig, 27. Februar, mit dem traditionellen „Usschelle“. Um 19.22 Uhr treffen sich hierfür die Hemdglunker am Markusplatz vor dem „Storchen“.

Ab 20.11 Uhr lädt die Kolpingfamilie dazu ein, das Fasnachtstreiben mit Schinkeweckle, Schorle und Co. beim bunten Abend in der Bamlacher Gemeindehalle zu genießen. Weiter geht es am Freitag, 28. Februar, ab 20.11 Uhr mit dem zweiten Bunten Abend in der Gemeindehalle. Am Freitag zusätzlich mit live Guggemusik, heißt es in der Ankündigung der Kolpingsfamilie weiter. Lustige Hüte sind gern gesehen, werben die Fasnächtler zudem für Verkleidung.