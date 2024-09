Bad Bellingen: Sänger beschreitet neue Wege

Christian Lais lädt am Samstag, 28. September, zu einem besonderen Konzert ins Kurhaus nach Bad Bellingen ein. In diesem Jahr verspricht die Veranstaltung jedoch ein echtes Glanzlicht zu werden, heißt es in der Ankündigung seines Managements. Lais wird erstmals live sein brandneues Album „LAIS 2.0“ präsentieren, das am Freitag, 27. September, erscheinen wird.