Bad Bellingen Sammlung für arme Kinder läuft weiter

Bad Bellingen/Schliengen. Die Sternsingeraktion der Seelsorgeeinheit Schliengen findet im zweiten Jahr in Folge unter Coronabedingungen statt. In der vergangenen Woche waren die Kinder in allen Gemeinden unterwegs und haben Spendentütchen und Segensaufkleber in den Briefkästen verteilt. Außerdem waren die Sternsinger am Feiertag „Heilige Drei Könige“ bei der Wortgottesfeier in Schliengen (Rückkehr der Sternsinger) und beim Gottesdienst in der Bad Bellinger Kirche präsent (siehe Foto). Dort gestalteten sie den Gottesdienst mit und es bestand die Möglichkeit, Spenden direkt bei den Sternsingern abzugeben. Die Bad Bellinger Aktiven wurden von den Betreuern Monika Schlecht, Sybille Gründel und Kassandra Lippe unterstützt.