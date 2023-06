Bad Bellingen Satteldächer statt Pultdächer

Die Bebauung des so genannten Spittler-Areals an der Alten Weinstraße in Bamlach war erneut Thema im Bad Bellinger Gemeinderat. Im Herbst vergangenen Jahres hat das Gremium, auch aufgrund von Kritik aus der Nachbarschaft, einen Bauantrag abgelehnt. Zudem hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans „Innenbereich Bamlach“ gefasst. Unter anderem waren die geplanten Pultdächer auf Ablehnung gestoßen. Jetzt stellte der Investor die geänderten Pläne vor, in denen die Kritikpunkte aufgegriffen wurden. „Wir haben das Gespräch gesucht und in einer Arbeitsgruppe mit Investor und Gemeinderäten eine Lösung gefunden“, erklärte Bürgermeister Carsten Vogelpohl zu Beginn des Tagesordnungspunkts.