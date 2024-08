Bad Bellingen: Schirme schützen vor sengender Sonne

Zufriedene Rennleitung /Schütz

An den Getränkeständen fanden insbesondere eiskalte Limo und Wasser einen reißenden Absatz. Regenschirme dienten als Sonnenschirme, die Zuschauer, die ab nachmittags in Gruppen zum Markgräfler Ring kamen, hatten sich fast alle noch mit Hüten, Kappen und Sonnenbrillen eingedeckt. Am Samstag gegen 13 Uhr machten sich die vielen unverwüstlichen Mofafahrer, die sich zum vierten Markgräfler Mofatreffen eingefunden hatten, auf ihre Rundfahrt durchs Markgräflerland.