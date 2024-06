Bad Bellingen Schlamm fließt über Straßen und durch Gärten

Während sich in Müllheim der eine oder andere ärgerte, dass kurz vor dem Anpfiff der EM-Partie zwischen England und Slowenien wegen des Gewitters das Kabelfernsehen kurz ausgefallen war, hat es den Bad Bellinger Ortsteil Hertingen weitaus schlimmer getroffen. Der Starkregen über dem Hertinger Wald sorgte dafür, dass die Erde von einem an den Waldparkplatz angrenzenden Sojaacker die Straße „Im Tal“ hinunter in den Ort geschwemmt wurde, berichtet unsere Mitarbeiterin Jutta Schütz. Das Gewitter begann gegen 19.15 Uhr. Gegen 20 Uhr frischte das Gewitter nochmals mit Blitz, Donner und kleineren Hagelkörnern auf. Eine Viertelstunde später war der Spuk vorbei. Die Schlammlawine wälzte sich durch die Straßen und Gärten. Mancherorts drangen Wasser und Schlamm in Keller und Souterrain-Wohnungen ein.