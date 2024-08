Bad Bellingen/Schliengen: 250 Tiere sind in die Falle gegangen

Das Insekt

Die Amerikanische Rebzikade, Scaphoideus titanus, ist nur fünf bis sechs Millimeter groß. Sie verbringt ihren gesamten Lebenszyklus an Reben, bevorzugt auf verwilderten Unterlagsreben, und ernährt sich dort vom Saft der Pflanze. Die Tiere überwintern in Form von Eiern auf dem Rebholz. Aus den Eiern schlüpfen im Mai/Juni die Larven, die sich hauptsächlich auf der Blattunterseite aufhalten und an den Pflanzen saugen. Ende Juli bis Anfang August häuten sich die Zikaden und werden zu erwachsenen Tieren. In diesem Stadium können die Zikaden gut fliegen und sich theoretisch mehrere 100 Meter in der Umgebung ausbreiten.