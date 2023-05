Bad Bellingen/Schliengen Werbung für naturnahe Gärten auf der Landesgartenschau

„Was für uns als Ortsverband auch dazu gehört, sind Stellungnahmen, etwa bei größeren Bauvorhaben, sprich Baugebieten – wir haben 2022 Stellungnahmen zur Änderung des Baugebiets ,Biefang III’ in Schliengen und zum Bebauungsplan ,Hinter der Kirche’ in Hertingen abgegeben“, sagt Schwinger. Mit den Gemeinden wird insgesamt weiter der Dialog gesucht und die Mithilfe etwa bei der Neophytenbekämpfung und der Erarbeitung eines Insektenerlebnispfades angeboten. In Schliengen ist wieder die Teilnahme des Ortsverbandes am MalaPro geplant. Für 2024 will Britta Lüscher einen neuen Fokus auf nicht genutzte Friedhofsgrünflächen legen: „Viele Friedhöfe haben wegen der veränderten Bestattungskultur größere Freiflächen, diese könnte man ansehnlich naturnah gestalten,“ ist ihre Idee. In Obereggenen gab es auf den Vorschlag bereits großen Zuspruch, der Ortsverband will im Laufe des Jahres mit den Friedhofsgärtnern Kontakt aufnehmen.