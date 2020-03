Bad Bellingen Schmiede erstrahlt in neuem Glanz

Heering wies darauf hin, dass der beabsichtigte dritte Teil der Sonderausstellung „Faszination Wasser auf Kleinformaten“, also auf Briefmarken, wegen der Arbeitsüberlastung von Wolfgang Müller, der die beiden ersten Ausstellungsteile konzipiert, nicht stattfinden konnte. Müller kündigte in der Versammlung an, dass alles fertig sei für eine Sonderausstellung – „es muss nur noch geschrieben werden“, sagte er.

Besucherzahlen

Schade war im abgelaufenen Jahr, dass erstmals seit 28 Jahren weniger als 1000 Besucher kamen. „Dafür aber kamen mehr Gruppen als 2018, da waren es 16, 2019 dann 21“, stellte Heering fest. Mit einer neuen Sonderausstellung und der jetzt attraktiveren, weil sich selbst erklärenden Schmiede, könnten wieder mehr Gäste das Museum besuchen, war sich Heering sicher.

Sein Dank, wie auch der des Vereinsvorsitzenden Eberhard Stotz ging an alle Aktiven, die sich bei der Museumsaufsicht, den Vorbereitungen und der Durchführung von Festen einbringen. Insbesondere an Hertha Luise Korth, die trotz ihres hohen Alters mit viel Engagement die meisten Museumsaufsichten übernimmt.

Aktivitäten

Stotz verwies in seinem Rückblick auf ein sehr positiv verlaufenes Museumsfest im August. Das Chilbi-Fest habe allerdings unter schlechtem Wetter gelitten. Für die Mitglieder bietet der Verein fast jeden Monat einen besonderen Termin an. So ging es zum Beispiel in die Malteser-Villa nach Heitersheim, in den Botanischen Garten nach Freiburg und nach Sankt Gallen sowie auf die Insel Reichenau. Im Museum selbst wurde der Umbau der Weinbauabteilung abgeschlossen Die Mitgliederzahlen sind dank neuer Zugänge konstant und liegen derzeit bei 331.

Rechner Ulrich Bertsch berichtete zur soliden Finanzbasis des Vereins, der trotz hoher fünfstelliger Investitionen in den Komplettumbau des Museums noch über Rücklagen verfügt. „Die Mitgliedsbeiträge und auch Spenden sowie die Einnahmen bei Museumsfest und Chilbi sind wichtig“, sagte Bertsch. Bürgermeister Carsten Vogelpohl, zweiter Vorsitzender des Vereins, wurde darauf angesprochen, dass man das Museum einmal in einer Führung dem neuen Gemeinderat vorstellen solle.

Wahlen

Stellvertretender Vorsitzender.: Carsten Vogelpohl, Beisitzer: Monika Morath, Hans Leber, Alfred Hugenschmidt; Kassenprüfer: Manfred Fräulin (als Nachfolger für Roman Hugenschmidt).

Termine

Vernissage „neugestaltete Schmiede Berger“ am Sonntag, 29. März, 15 Uhr im Bäder- und Heimatmuseum; Lesung von Harald Gritzner aus seinem Buch „1525 – Kampf der Freiheit“ am Donnerstag, 16. April, 18 Uhr im Albert-Schweitzer-Haus, Eintritt frei.