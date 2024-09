Die Polizei ermittelt nach Schmierereien an der Bahnbrücke in der Rheinstraße in Bad Bellingen. Wie Polizeipressesprecher Matthias Albicker bestätigt, sei der Staatsschutz nach einer Anzeige der Deutschen Bahn AG tätig geworden. Entdeckt worden waren die nationalistisch angehauchten Graffiti und Parolen bereits am 30. August durch die Bundespolizei. Da es sich aber um die Unterseite der Brücke an der Straße handelt, ist die Landespolizei dafür zuständig, wie die weitere Abklärung ergeben habe. Einen konkreten Tatverdacht habe die Polizei zurzeit nicht, sagte Albicker auf Anfrage unserer Zeitung. Zur Höhe des Sachschadens lagen keine Angaben vor, die Schmierereien seien inzwischen entfernt worden, hieß es.