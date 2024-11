Bad Bellingen: Schmucke Holzfiguren im Weihnachtsdress

Zum 20. Mal verschönern die Märchenwelten zur Weihnachtszeit die Bad Bellinger Rheinstraße. Zum ersten Mal im Jahr 2005 haben sich in der Bädergemeinde die „Kreativen Frauen“ um Ilka Weisenseel zusammengefunden, um anlässlich des Jubiläums „1000 Jahre Bad Bellingen“ das Dorf saisonal, unter anderem zu Ostern und zu Weihnachten, zu schmücken. Seit 2017 führt der Verein „Bad Bellingen bewegt“ die Tradition fort, nachdem die „Kreativen Frauen“ altersbedingt kürzer treten wollten. In der zurückliegenden Woche wurden die Märchenwelten wieder aufgebaut und erhielten am Samstag ihren Feinschliff – bedingt durch den Schneefall in der Nacht auf Freitag mit einem Tag Verspätung.