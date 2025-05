Bad Bellingen: Schmuckes Blech mit nostalgischem Ambiente

Vorstellung und Ausfahrt

Die registrierten Fahrer nehmen samstags an der Vorstellung der Fahrzeuge im Kurpark und anschließend an einer Ausfahrt in den Sundgau ins Südelsass teil. Bürgermeister Carsten Vogelpohl hat die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen.

Wie andere Veranstaltungs-höhepunkte hätten die Oldtimer-Tage ihren festen Platz im Kalender der Gemeinde Bad Bellingen gefunden, heißt es in der Mitteilung. Wichtig sei es dem Organisationsteam um Rainer und Carmen Rhode aus Bamlach, den Besuchern eine große Bandbreite verschiedener Hersteller und Modelle vorzustellen. Am Samstag, 31. Mai, findet für die Teilnehmer eine Ausfahrt auf landschaftlich schönen Strecken statt. Nach Rückkehr am Nachmittag, gegen 15 Uhr, werden die Oldtimer am Musikpavillon dem interessierten Publikum einzeln vorgestellt. Dieser Tag endet mit einem Sommerfest und Festabend mit Pokalverleihung im Restaurant „Das Park“ im Kurpark. Nach einer Panoramafahrt am Sonntagvormittag, 1. Juni, im Markgräflerland treffen die Teilnehmer gegen Mittag (etwa 11.30 Uhr) am Musikpavillon ein, werden den Besuchern mit ihren Fahrzeugen vorgestellt und im Kurpark platziert.