Bad Bellingen Schräge und laute Töne im Kurpark

Nachrichten-Ticker

19:18 "Paradise Papers": Neue Enthüllungen über Steuerschlupflöcher

Washington - Nach den "Panama Papers" gibt es eine weitere Veröffentlichung zu Daten über Steuerschlupflöcher und womöglich brisante Geschäftskontakte hochrangiger Persönlichkeiten. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" geht es um Dokumente zu Briefkastenfirmen von einer auf den Bermudas gegründeten Anwaltskanzlei und einer Treuhandfirma in Singapur. In den Daten sollen über ein Dutzend Berater, ein Kabinettsmitglied und Großspender von US-Präsident Donald Trump auftauchen. Dabei gehe es auch um Geschäftskontakte nach Russland.

19:12 Flanagan und Kamworor gewinnen New-York-Marathon

New York - Als erste Amerikanerin seit 40 Jahren hat Shalane Flanagan den New-York-Marathon gewonnen. Sie siegte in 2:26:53 Stunden vor der Kenianerin Mary Keitany und Mamitu Daska aus Äthiopien. Bei den Männern holte der 24 Jahre alte Kenianer Geoffrey Kamworor seinen ersten Triumph in New York. Er überquerte nach 2:10:53 Stunden die Ziellinie. Wegen des Terroranschlags von Manhatten, bei dem am Dienstag acht Menschen getötet wurden, gab es beim Marathon diesmal besonders scharfe Sicherheitsvorkehrungen.

18:08 Tödliche Schüsse in Supermarkt - Mann stellt sich Polizei

Bremen (dpa) Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 30 Jahre alte Mann erschien am Nachmittag mit seinem Anwalt auf einem Polizeirevier in der Innenstadt. Er wurde festgenommen. Gegen den Mann, der nach der Tat geflohen war, lag ein Haftbefehl wegen Mordes vor. Er soll am Donnerstag auf einen 25-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen geschossen haben. Der junge Mann war kurz danach seinen Verletzungen erlegen.

17:55 Bolschoi-Theater nach Bombendrohung in Moskau geräumt

Moskau - Wegen anonymer Bombendrohungen haben Moskauer Sicherheitskräfte rund 30 Gebäude geräumt, darunter das renommierte Bolschoi-Theater und das beliebte Kaufhaus GUM am Roten Platz. Allein im Bolschoi-Theater wurden rund 3500 Menschen in Sicherheit gebracht, insgesamt waren rund 30 000 Menschen betroffen. Über echte Bombenfunde ist bislang nichts bekannt. Schon länger gehen in ganz Russland regelmäßig anonyme Nachrichten über angebliche Bomben in Hotels, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Flughäfen ein.

17:22 1. FC Köln erneut ohne Sieg: 0:3 gegen Hoffenheim

Köln - Der 1. FC Köln wartet auch nach dem elften Spieltag auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenletzte verlor gegen Hoffenheim mit 0:3. Dennis Geiger und zweimal Sandro Wagner trafen für die Gäste, die sich damit auf den fünften Rang verbesserten.