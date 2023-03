Bad Bellingen Schulsozialarbeit ist wertvolle Ergänzung

Im Gemeinderat anwesend waren der Leiter der Sonnenrain-Grundschule Marius Grether, Carolin Eichin von der Jugendhilfeplanung des Landratsamts und Jasmin Leber, Leiterin des Fachbereichs Schule beim Sozialen Arbeitskreis (SAK) Lörrach und zuständig für die Schulkindbetreuung und die Schulsozialarbeit. Diese informierten über Details zur Notwendigkeit einer Schulsozialarbeit an der Grundschule.

Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage dargelegt, warum über die Einführung von Schulsozialarbeit nachgedacht wird. An vielen Schulen ist die sozialpädagogische Arbeit von Fachkräfte bereits Standard und ein Qualitätsmerkmal für eine gute Schulstruktur. „Schulsozialarbeit ist eine wertvolle Ergänzung und Unterstützung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule“, heißt es in der Vorlage.