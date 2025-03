Bad Bellingen: Schweizer Gläubiger will selbst bauen

Eine Ja-Stimme reicht

Die Bauausschussmitglieder blieben den Plänen gegenüber sehr skeptisch, vor allem aufgrund der bestehenden Ansprüche der Teileigentümer. Das zeigte sich bei der Abstimmung, bei der sich bis auf Vogelpohl, der aus formalen Gründen der Aufforderung des Landratsamtes folgte, alle Bauausschussmitglieder enthielten. Mit der Stimme Vogelpohls wurde dem Bauantrag entsprochen.

BG Business Group

Konkursverfahren:

Die BG Business Group, die die Terrassenhäuser über ihre Objektgesellschaft Avantgarde Two in Bad Bellingen bauen wollte, ist in Liquidation. Der Konkurs wurde am 26. September 2023 eröffnet. Das Konkursverfahren zwischenzeitlich mangels Masse eingestellt, wird aber seit dem 30. Januar 2025 fortgesetzt. Beim Konkursamt in Zug lagen allein bis Mai 2024 Gläubigerforderungen in Höhe von 80 Millionen Franken vor. Auch Banken sind in die Finanzierungen verwickelt.

Staatswaltschaft ermittelt:

Die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue und Betrugs gegen die Gruppe. Ältere Pläne für den Bau der Terrassenhäuser liegen bei der Staatsanwaltschaft, wie Bauamtsleiter Marc Braun im Februar im Bauausschuss mitteilte. Angepasste Pläne zum erneuten Bauantrag lagen dem Bauausschuss nicht vor.