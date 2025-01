Bad Bellingen: Schwierige Zeiten für Bad Bellingen

Trotz angespannter Finanzlage sei es jedoch nicht ratsam, den Kopf in den Sand zu stecken. Es sei wichtig, „weiterhin umsichtig und mit Bedacht vorzugehen“. Die Gemeinde müsse ihre Hausaufgaben machen: Einsparpotenziale ausloten und an den zur Verfügung stehenden Stellschrauben drehen – wobei die Möglichkeiten hier begrenzt seien. Bürgermeister Vogelpohl regte in diesem Zusammenhang Arbeitsgemeinschaften aus Verwaltungs- und Fraktionsvertretern an, die bestimmte Themengebiete beackern sollen. Mit Blick auf die Investitionen sagte er: Schon bisher habe man bei Bedarf Maßnahmen gestreckt oder eingekürzt – „das werden wir auch künftig tun“.

Erhöhungen stehen an

Die gute Nachricht für die Bürger und Unternehmen lautet: Zumindest für 2025 stehen für sie keine Mehrbelastungen an, abgesehen von den Kita-Gebühren. „Das wird allerdings nicht so bleiben können“, kündigte Spiegelhalter an. Beraten werden müsse über eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern, deren Hebesätze seit mehr als 20 Jahren unverändert seien. Der Rechnungsamtsleiter sprach auch Erhöhungen beim Wasser und Abwasser an.

„Unabdingbar“ seien zudem weitere Erhöhungen bei der Kinderbetreuung. „Die bereits beschlossene Erhöhung für dieses Jahr um zehn Prozent schien üppig, bildet mittlerweile aber nur die Kostensteigerungen ab“, meinte Spiegelhalter, eine Ergebnisverbesserung insgesamt gebe es dadurch nicht.