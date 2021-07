Bad Bellingen Sommerkonzert im Freien

Auch in Bad Bellingen lädt das Rote Kreuz im Rahmen der Konzertreihe „DRK-Sommerkonzerte im Freien – auf Abstand genießen“ für Dienstag, 17. August, ab 17.30 Uhr zu einem Konzert mit der Markgräfler Spätlese beim Konzertpavillon am Kurhaus ein. Die Band spielt Unterhaltungsmusik der 1960er- und 1970er-Jahre. Die weiteren Auftritte finden in Kandern, Badenweiler, Müllheim, Buggingen und Bad Krozingen statt. Ein Mundschutz ist für den Einlass und den Weg zum Platz verpflichtend. Die Veranstaltung ist auf 50 Personen begrenzt und nur besuchbar mit vorhergehender Anmeldung über die DRK-Servicezentrale.

Falls es am Veranstaltungstag regnet, wird das Konzert einmalig um eine Woche verschoben. Die Konzerte sind kostenlos, das DRK freut sich aber über Spenden. Wer sich näher über die Konzertreihe informieren oder anmelden will, kann sich via E-Mail mit Angabe von Adresse und Telefonnummer an die DRK-Servicestelle Seniorenarbeit, E-Mail servicestelle@ drk-muellheim.de, wenden. Auch eine Anmeldung über die DRK-Servicezentrale ist möglich unter Tel. 07631/180 50.