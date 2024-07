Bad Bellingen: Spannung beim Elfmeterturnier

Die Rathäusler haben gegen die SpVgg Bamlach-Rheinweiler gespielt, so Vogelpohl. Fünf Tore habe der Gegner gemacht, eins die Rathäusler – geschossen vom Torwart. Beim Fassanstich sei dafür alles gut verlaufen. „Dabei sein, ist alles“, erschallte passend dazu der Ruf des Moderators übers Feld.

Später verwandelt in „Weißwein ist alles“, denn beim abendlichen Gastspiel von DJ Crane war die wohlverdiente Party angesagt. Keine Vorfälle habe die Nacht beschert, bilanzierte Stadionsprecher Stefan Escher. Der Markgräfler Cup ist bereits gegessen. Die VfR-Jubilare kämpften gegen den TuS Efringen-Kirchen. Nach etwa zehn Minuten fiel „nach wunderbarer Torarbeit“ der erste Treffer.

Später trat der FC Auggen gegen den FV Lörrach-Brombach an. Am frühen Abend folgte das Finale. Titelanwärter sei der FC Auggen, prophezeite Escher. Am Rande erzählte er, er habe sich eigentlich um ein Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel bemüht. Aus vielerlei Gründen sei die Idee nicht aufgegangen. So wurde ein Regio-Turnier daraus. Insgesamt waren Teams der Kreisliga A sowie der Verbands- und Landesliga am Start. Bekanntlich hatte der VfR auf den letzten Drücker den Aufstieg geschafft. Ein schönes Geschenk zum 100. Geburtstag.