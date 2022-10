Bad Bellingen Staatsmedaille für Gerhard Hugenschmidt

Bad Bellingen-Bamlach. Anlässlich des Ehrungsabends auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest in Bad Cannstatt hat Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Gerhard Hugenschmidt aus Bamlach mit der Staatsmedaille in Gold ausgezeichnet. Hugenschmidt ist unter anderem Präsident des Gartenbauverbands Baden-Württemberg-Hessen. „Wir leben in einer krisenbehafteten Zeit mit vielfältigen globalen Herausforderungen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Persönlichkeiten, die nicht ihr Eigeninteresse in den Vordergrund stellen, sondern sich in Verbänden, Vereinen oderberufsständischen Organisationen für andere und die Gesellschaft einsetzen“, wird Hauk in einer Mitteilung zitiert.