Bad Bellingen Starkregen, Raser und Hundekot

Buswartehäuschen

Ein Bürger regte an, an der Bushaltestelle an der Burgunderstraße ein Wartehäuschen aufzustellen. Er beobachte jeden Morgen Schüler, die dort auf den Bus warten , und dies auch bei Wind und Regen. Bürgermeister Carsten Vogelpohl kündigte an, mit Gemeinderat Thomas Gerspacher zu sprechen, da das Wartehäuschen auf dessen Grundstück gebaut werden müsste.

Starkregen

Starkregen sei im zurückliegenden Sommer das Thema gewesen. So stand das Wasser knöcheltief in der Bahnunterführung. Die Beseitigung kleinerer Wasserschäden habe viele Tage in Anspruch genommen, berichtete der Bürgermeister und lobte den Bauhof. Der Hochwasserentlastungskanal habe funktioniert. Jetzt werden noch viele Kleinmaßnahmen entwickelt, ergänzte der Bürgermeister.

Kanalisation

Eine Bürgerin bemängelte den unangenehmen Geruch aus der Kanalisation in ihrer Straße, einem anderen Bürger hat es beim jüngsten Starkregen Wasser in den Keller und die Garage gedrückt. In beiden Fällen soll im Rahmen der Eigenkontrollverordnung die Kanalisation untersucht werden, erklärte Bauamtschef Braun. Das jüngste Baugebiet schloss Braun als Ursache aus, da im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auch die Entwässerung geprüft werde..