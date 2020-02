Bad Bellingen Start ins Jubiläum

Am ersten Adventsonntag, 29. November, steht dann noch ein Kirchenkonzert an, welches sonst nicht vom Musikverein veranstaltet wird, so der Vorsitzende.

Auch zwei Kurkonzerte gibt der Musikverein – am Sonntag, 24. Mai, und am Sonntag, 11. Oktober. Ein Vorspielnachmittag der Jugend in der Halle Hertingen findet darüber hinaus bereits am kommenden Sonntag ab 14 Uhr statt.

„Ansonsten haben wir vor, unterm Jahr verstreut, etwas für den guten Zweck zu tun“, so Dörr. Eine Baumpflanz-Aktion (18. April), zwei Kuchenverkäufe (18. Juli und 4. Oktober), der Bau eines Insektenhotels (9. Mai) und der Rhein-Clean-up im September stehen ebenso auf dem Programm wie der vorweihnachtlich Besuch im Altenheim in Rheinweiler am 19. Dezember.