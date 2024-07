Bad Bellingen steigt in Landesliga auf: Fußballer lassen Sektkorken knallen

Die neue Spielgemeinschaft zwischen der Spielvereinigung Bamlach-Rheinweiler und dem VfR Bad Bellingen starte im Bereich des Nachwuchsfußballs in eine neue Zukunft. Los geht es in der kommenden Saison 2024/2025. Es spielen dann acht Mannschaften in den Altersgruppen G-, F-, E-, D- und C-Jugend. Zwei Mannschaften gibt es in der F-, E- und C-Jugend. Darüber hinaus läuft in der neuen Spielgemeinschaft eine Kooperation mit dem FC Neuenburg und dem FC Auggen. Involviert sind B- und A-Jugend. Summa summarum werden 120 Kinder und Jugendliche in der neuen Konstellation vereinigt sein. Vogelpohls Hoffnungen richten sich daran, später in Bad Bellingen über eigene Spieler zu verfügen. Den jüngsten sportlichen Erfolg wertete er als „tolle Sache für die Gemeinde“. Nicht selbstverständlich sei, dass so hinzubekommen, und die Leute am Wochenende zu motivieren.