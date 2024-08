Bad-Bellingen: Stöbern und Entdecken in Urlaubslaune

Nach einer kleinen Verschiebung findet der „Dorfurlaub-Flohmarkt“ am Samstag, 31. August, statt. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher bei der Gemeindehalle in Bamlach (Brückleweg) eine bunte Auswahl an Ständen zum Stöbern und Entdecken, heißt es von Seiten der Veranstalter. Bei den Organisatoren des Flohmarkts um Susanne Fräulin von der Tourist-Info Bad Bellingen laufen die Fäden zusammen. „Wir haben bereits Anmeldungen von etwa 22 Ausstellern. Bis jetzt“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der überwiegende Teil der Anbieter kommt aus Bamlach, fast das ganze Dorf ist auf den Beinen.“ Einige sind zum ersten Mal dabei, andere waren bereits im vergangenen Jahr bei der Premiere mit von der Partie.