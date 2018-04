Bad Bellingen Straßenumbau wäre zu teuer

Bad Bellingen (jut). Die Herstellung von verkehrsberuhigten Bereichen in der Hertinger Mohrengasse und im Neubaugebiet Hellberg wurde im Gemeinderat diskutiert. Das Anliegen der Eltern ist dabei verständlich – allerdings wären die geforderten Umbauten der beiden Straßen zu teuer. Die Gemeinderäte lehnten den Vorstoß aber durchaus auch mit Bedauern ab.

Sowohl an der Hertinger Mohrengasse als auch an der Straße Am Hellberg wohnen viele Familien mit kleineren Kindern. Diese nutzen die Straßen oft als Spielraum. Die Eltern sehen die Kinder durch den durchfahrenden Verkehr gefährdet – obwohl auf beiden Straßen Tempo 30 gilt. Grundsätzlich kämen beide Straßen also für einen verkehrsberuhigten Bereich in Betracht, auch weil sowohl die Mohrengasse als auch die Straßen am Hellberg nicht zu stark frequentiert sind.

Würden die beiden Straßen in verkehrsberuhigte Zonen umgewandelt, gelten laut der Verkehrsbehörde beim Landratsamt und der Polizei bestimmte Vorgaben: Für Fahrzeugführer gilt Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger dürfen nicht behindert werden und umgekehrt, es darf nur auf gekennzeichneten Flächen geparkt werden, Kinderspiele sind erlaubt, Fußgänger dürfen die gesamte Straßenbreite nutzen. In der Regel dürfen auch keine Gehwege vorhanden sein. Für den ruhenden Verkehr muss Vorsorge getroffen werden. Weitere Verkehrszeichen – außer das Hinweisschild auf den verkehrsberuhigten Bereich, landläufig „Spielstraße“, sind nicht erlaubt.

Soweit die Voraussetzungen, die einfach zu realisieren wären. Aber: Verkehrsberuhigte Bereiche müssen auch optisch anders gestaltet werden, ein niveaugleicher Ausbau für die ganze Straße ist erforderlich, Parkflächen müssen markiert werden. Dazu könnten Pflanzbeete angelegt und Plateauaufpflasterungen vorgenommen werden. Die Mohrengasse liegt zudem im alten Ortskern von Hertingen – eine historisch alte, dekorative Regenablaufrinne, die handwerklich aus halbierten Rheinkieseln hergestellt wurde, müsste verändert werden. Der typische Straßencharakter ginge damit hier verloren.

Das Büro Himmelsbach und Reichert hat im Auftrag der Gemeinde berechnet, dass der Umbau der Mohrengasse rund 30 000 Euro und der der Straße Am Hellberg, die dazu erst vor wenigen Jahren neu asphaltiert wurde, 35 000 Euro kosten würde. „Das ist zu teuer, für das Geld können wir andere Dinge realisieren“, waren sich die Gemeinderäte einig. Auch Bürgermeister Carsten Vogelpohl hielt den Aufwand für schwer vertretbar. Zudem gelte in beiden Straße Tempo 30, war ein weiterer Einwand.

Dem Beschlussvorschlag, die beiden Straßen nicht als verkehrsberuhigte Bereiche umzubauen, wurde deshalb nach Erörterung der Gegenargumente einstimmig stattgegeben.