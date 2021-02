Bad Bellingen Testen, Impfen und Digitalisieren

Bad Bellingen/Müllheim/Neuenburg am Rhein. „Eng getaktete Schnelltests und Impfen sind der Weg aus der Corona-Pandemie“, erklärt Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl. Um künftig alle Erzieherinnen der Kindertagesstätten wie vorgesehen zweimal wöchentlich testen zu können, schult das Rote Kreuz in jeder Einrichtung Erzieherinnen. So können die Tests unkompliziert und zuverlässig in den Kindergärten durchgeführt werden. Eine Ausweitung der Tests auf die Kinder sei wünschenswert, wenn Bund und Land die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um den Betrieb mit einem höchsten Maß an Sicherheit aufrecht zu erhalten. Parallel läuft die Impfkampagne für Kita-Personal und Lehrkräfte auch vor Ort an. Bereits am Montag konnten erste Lehrerinnen Impftermine vereinbaren.