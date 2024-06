Bad Bellingen: Thema in Gremien und Öffentlichkeit diskutieren

„Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns verdeutlicht, dass wir bei den Erneuerbaren Energien mehr tun müssen, nicht nur um uns dem Klimawandel entgegenzustellen, sondern auch um politisch und wirtschaftlich unabhängiger von ausländischem Einfluss zu werden“, erklärt Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl mit Blick auf die angedachten Anlagen. Er sei lange sehr skeptisch gewesen, was das Aufstellen von Windrädern im Schwarzwald angeht, sagt er und ergänzt: „Während sich Windkraftanlagen in Norddeutschland durchaus in die Landschaft einfügen, können solche Anlagen im Schwarzwald und auch im Markgräflerland eine Belastung für das Landschaftsbild sein.“ Vogelpohl weist darauf hin, dass die Gemeinde im Kernort ein Wärmenetz plant, um die Abwärme der Therme zu nutzen und die älteren Gebäude mit möglichst klimaneutraler Wärme zu versorgen.