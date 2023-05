Die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen gibt bekannt, dass die Tourist-Information in die ehemalige Galerie des Kurhauses umgezogen ist. Die Tourist-Information ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen hat die Tourist-Information vormittags von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Nach dem Umzug in die ehemalige Galerie des Kurhauses verfügt die Einrichtung über mehr Platz und eine moderne Ausstattung. Durch die neue Lage im Kurhaus ist eine bessere Erreichbarkeit für Gäste gegeben.