Bad Bellingen: Traditionsmetzgerei Dosenbach 140 Jahre alt

Zelebriert wird mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Gegründet wurde das prosperierende Handwerksunternehmen, das nach eigenen Angaben großen Wert auf Frische, Regionalität, Bodenständigkeit und Qualität legt, 1884 on Christian Dosenbach an der Schlossstraße, der früheren Hauptstraße. Nach und nach haben die folgenden Generationen den Betrieb vergrößert. Ein schwerer Schlag war 2003 der Brand, der das Firmendomizil in Rheinweiler zerstörte. Bereits zwei Jahre später konnten die neuen und erweiterten Betriebs- und Verkaufsräume an der Burgunderstraße 9 eröffnet werden.

Wegen des steten Wachstum der Firma hatten Manfred senior und Manfred junior 1982 die „Metzgerei Dosenbach GmbH“ gegründet. 2009, im Jahr des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen, übernahmen Patric und Christoph Dosenbach, die beiden Söhne von Manfred Dosenbach, den Betrieb und führten ihn mit Umsicht und Erfolg weiter.