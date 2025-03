Bad Bellingen: Trauer um ein politisches Urgestein

Eine seiner langjährigen Weggefährten ist Bürgermeister-Stellvertreterin Monika Morath, die viele Jahre mit ihm am Ratstisch saß. „Sein Tod hat uns alle schockiert, auch wenn wir um seine Erkrankung wussten. Wir verlieren mit ihm einen Menschen, der sich stark für die Gemeinschaft engagiert hat, sei es in der Kommunalpolitik oder in der Vereinswelt“, macht sie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Mit seinem großen Wissen über die lokalen Gegebenheiten sei er für viele ein wichtiger Ansprechpartner gewesen.

Immer mit einem Lächeln

Schilling war in der Kurort-Gemeinde eine Säule des gesellschaftlichen Lebens. So war er mehr als 25 Jahre Vorsitzender des FC Rheinweiler und wickelte Ende der 1980er-Jahre auch die Fusion mit Bamlach ab. „Er war ein Vereinsmensch durch und durch“, erinnert sich Morath. Auch beim Museumsförderkreis in Bamlach half er mit.

Letzte Ruhe im Heimatdorf

Vor allem sei der Verstorbene aber auch ein sehr angenehmer, feiner Mensch gewesen, der immer für alle da gewesen sei und sich kümmerte. „Er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und hat nie gejammert, auch, als es ihm nicht mehr gut ging“, berichtet Morath.