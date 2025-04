Bad Bellingen: Treffpunkt für Laufbegeisterte

Der Turnverein Rheinweiler trägt am Sonntag, 13. April, seinen 29. Rheinauenlauf auf den Sportanlagen in Rheinweiler aus. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer wird, wiegewohnt, eine Laufstrecke über fünf Kilometer für Hobbyläufer und Walker angeboten. Ebenso können sich Kinder und Jugendliche in einem Bambinilauf über 1,2 Kilometer und einem Jugendlauf über 2,7 Kilometer messen. Nach dem Start des Haupt- und Hobbylaufes auf der Sportanlage in Rheinweiler führt der Weg durch die Reben, den Kurpark und am Rhein entlang auf geteerten Straßen oder befestigten Wanderwegen. Auf der Hälfte der Strecke trennt sich der Hobbylauf vom Hauptlauf und führt zurück zum Ziel.