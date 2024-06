Bad Bellingen: Turner auf dem Treppchen

Die Tennisanlage des TC Bad Bellingen verwandelte sich am Freitag in eine spannende Bühne für das Balinea-Open-Plausch-Turnier. Bei der Veranstaltung, einem Gaudi-Turnier für die Vereine und Unternehmen der Gemeinde Bad Bellingen, traten 50 Spieler in spannenden Doppel-Matches gegeneinander an, teilte der Club mit. Dabei stand der Spaß klar im Vordergrund. Von Anfängern bis zu Hobbyspielern waren motivierte Teilnehmer aus allen Altersgruppen vertreten. Dies sorgte für eine bunte Mischung und unterhaltsame Spiele. Die gut gefüllte Tennisanlage erfreute sich großer Beliebtheit, während die Zuschauer bei Essen und erfrischenden Getränken die spannenden Spiele verfolgten, heißt es in der Mitteilung. Rund 120 Zuschauer sowie zahlreiche Sponsoren waren gekommen, um das sportliche Spektakel zu erleben und ihre Teams anzufeuern.