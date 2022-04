Bad Bellingen (zs). Neben der Nutzungsänderung eines Büros zu einem Außerhausverkauf in Hertingen (wir berichteten) hatte der Bad Bellinger Bauauschuss in seiner jüngsten Sitzung noch über die Sanierung von Wohnungen mitsamt Dachausbau in Bamlach, über den Umbau eines Wohnhauses am Huxmattenweg in Rheinweiler sowie über den Umbau der Tourist-Info und des Foyers an der Badstraße in Bad Bellingen zu entscheiden.