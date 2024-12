Bad Bellingen: Unfall auf der Autobahn

Ein 35-jähriger Motorrollerfahrer hatte am Samstag gegen 5.50 Uhr auf der A5 in Richtung Basel auf Höhe Bad Bellingen einen Unfall. Die Ursache ist bislang unbekannt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Unfallbeteiligten. Der Mann wurde schwer verletzt mit dem Helikopter in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zur Bergung der verletzten Person und des Fahrzeugs sowie zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn beidseitig voll gesperrt werden. Zur Höhe des Unfallschadens können bislang keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.