Ein geparktes Auto wurde bei einem Unfall in Bad Bellingen derart beschädigt, dass ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden ist. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Da der Unfallverursacher flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen. Ereignet hat sich das Ganze am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 10.50 und 11 Uhr, auf der Salzbrunnenstraße. Der graue BMW X 3 stand in Höhe der Hausnummer 7 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Belchenstraße. Nach Sachlage befuhr der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs die Salzbrunnenstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Belchenstraße und fuhr vermutlich ungebremst auf den am Fahrbahnrand geparkten BMW auf. Dieser wurde im Heckbereich massiv beschädigt. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/ 977800, erhofft sich Hinweise von Zeugen, da der Unfall akustisch wahrnehmbar gewesen sein sollte und das unbekannte Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt sein dürfte, heißt es.