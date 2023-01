Bad Bellingen. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 7.30 und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts an der Badstraße in Bad Bellingen. Laut Mitteilung der Polizei wurde ein silberner VW Sharan im Heckbereich durch ein anderes Fahrzeug stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.