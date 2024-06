Bad Bellingen: Unterstützung für Künstler mit Behinderung

In der Ausstellung „#Heimatliebe“ in Wehr hat die Bad Bellinger Künstlerin einige ihrer schönsten Werke in Acryl gezeigt. Diese reißen die Besucher mit in eine farbenfrohe Welt, die viele traditionelle, vertraute und heimische Elemente zu bieten hat, strahlen Energie und Lebensfreude aus und vermitteln dem Besucher die Liebe zur Heimat, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Neben Menschen in der Markgräfler Tracht hat sich Gründel-Pfaff auch von „Biergit“ – wie die Frau in Hochschwarzwälder Tracht auf dem Etikett einer Bierflasche im Volksmund genannt wird – inspirieren lassen. Das Acrylgemälde mit dem Titel „Heimatliebe“ war auch das Hauptwerk der Ausstellung in Wehr.