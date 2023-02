Bad Bellingen. Drei Autofahrer sollen laut Polizeimeldung am Sonntag gegen 11.10 Uhr auf der Autobahn A 5 an einem verbotenen Autorennen teilgenommen haben. Zwei BMW X 5 mit Schweizer Kennzeichen sowie ein Mercedes ML mit französischem Kennzeichen fuhren in Richtung Freiburg und sollen auf Höhe des Parkplatzes „Rheinaue“ hinter ihnen fahrende Fahrzeuge auf etwa 80 Stundenkilometer herunter gebremst haben, um im Anschluss ihre Autos voll zu beschleunigen. Zwei Verdächtige, die beiden 34-jährigen BMW-Fahrer, konnten ermittelt werden. Deren Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Polizei, Tel. 07621/980 00, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Mercedes ML mit französischem Kennzeichen geben können.