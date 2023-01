Bad Bellingen Verbrechen des Islamischen Staats sind Völkermord

Bad Bellingen/Berlin (ov). Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag die Verbrechen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ an den Jesiden als Völkermord anerkannt. Der IS hatte im Jahr 2014 das Sindschar-Gebirge im Nordirak erobert, wo die Jesiden seit Jahrhunderten leben. Die Terrormiliz zwang Frauen und Mädchen in die Sklaverei, rekrutierte Jungen als Kindersoldaten und tötete tausende Männer. Unzählige Jesiden flohen aus der Region, einige fanden unter anderem in Bad Bellingen Zuflucht.